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11:37
Нивалдо покинул "Енисей"
Нивалдо покинул "Енисей"
"Саутгемптон" не смог договориться о переходе защитника "Спартака" Таски
Защитник "Спартака" Сердар Таски не перейдёт в "Саутгемптон".
Футболист входил в сферу интересов "святых", но стороны не смогли договориться, хотя переговоры находились в продвинутой стадии, сообщает ESPN FC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Футболист входил в сферу интересов "святых", но стороны не смогли договориться, хотя переговоры находились в продвинутой стадии, сообщает ESPN FC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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