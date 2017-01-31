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"Саутгемптон" не смог договориться о переходе защитника "Спартака" Таски

Защитник "Спартака" Сердар Таски не перейдёт в "Саутгемптон".

Футболист входил в сферу интересов "святых", но стороны не смогли договориться, хотя переговоры находились в продвинутой стадии, сообщает ESPN FC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Теги: Саутгемптон Спартак Таски
Сегодня, 17:11
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