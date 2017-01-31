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Арсен Хубулов покинул "Кубань" и продолжит карьеру в "Анжи"

"Кубань" и полузащитник Арсен Хубулов достигли взаимного соглашения о прекращении действия трудового договора. Игрок продолжит карьеру в махачкалинском "Анжи".

Воспитанник осетинского футбола пополнил состав "Кубани" в августе 2013 года, проведя с тех пор в составе краснодарского клуба 82 матча и отметившись в них семью забитыми мячами.

"Кубань" навсегда останется в моем сердце, я всю жизнь буду переживать за эту команду. Она мне очень многое дала, надеюсь, что и я ей тоже был полезен. Я очень благодарен руководителям и тренерам, футболистам и, конечно, болельщикам.

С тренерским штабом и частью ребят я вчера попрощался, пожелали друг другу удачи и сказали добрые слова. Я по-доброму расстаюсь сейчас с "Кубанью", надеюсь, что и на меня никто не будет держать зла. В клубе и городе остается много друзей, поэтому я всегда буду болеть за "Кубань", — цитирует Хубулова пресс-служба "Кубани".
Теги: Хубулов Кубань Анжи
Сегодня, 17:28
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