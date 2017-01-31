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11:37
Нивалдо покинул "Енисей"
Нивалдо покинул "Енисей"
Бранислав Иванович прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с "Зенитом"
Защитник "Челси" Бранислав Иванович прибыл в Санкт-Петербург для переговоров о подписании контракта с "Зенитом".
В 16:00 мск он прибыл в Пулково рейсом из Лондона, сообщает "Фонтанка". Сербский игрок сообщил, что перелёт прошёл нормально, своё самочувствие он назвал "отличным" и сказал, что готов к игре на 100%.
На вопрос о переговорах с "Зенитом" спортсмен отвечать не стал, попросив прессу и болельщиков "немного подождать".
В 16:00 мск он прибыл в Пулково рейсом из Лондона, сообщает "Фонтанка". Сербский игрок сообщил, что перелёт прошёл нормально, своё самочувствие он назвал "отличным" и сказал, что готов к игре на 100%.
На вопрос о переговорах с "Зенитом" спортсмен отвечать не стал, попросив прессу и болельщиков "немного подождать".
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