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Бранислав Иванович прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с "Зенитом"

Защитник "Челси" Бранислав Иванович прибыл в Санкт-Петербург для переговоров о подписании контракта с "Зенитом".

В 16:00 мск он прибыл в Пулково рейсом из Лондона, сообщает "Фонтанка". Сербский игрок сообщил, что перелёт прошёл нормально, своё самочувствие он назвал "отличным" и сказал, что готов к игре на 100%.

На вопрос о переговорах с "Зенитом" спортсмен отвечать не стал, попросив прессу и болельщиков "немного подождать".
Теги: Иванович Зенит Челси
Сегодня, 17:37
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