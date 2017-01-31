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Хавбек "Ростова" Саид Эззатоллахи интересен "Олимпиакосу"

Полузащитник "Ростова" Саид Эззатоллахи может перебраться в греческий чемпионат, сообщает Tehran Times.

20-летний футболист попал в сферу интересов "Олимпиакоса".
Теги: Ростов Олимпиакос Эззатоллахи
Сегодня, 17:51
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