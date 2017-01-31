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"Спартак" одержал победу в контрольном матче с "Копенгагеном"

"Спартак" победил в контрольном матче с "Копенгагеном" со счетом 2:1.

Голы: Адриано, 30 (пен), Окоре, 88 (автогол) - Корнелиус, 44 (пен).

"Спартак": Ребров (Селихов, 46), Ещенко (Макеев, 78), Маурисио, Джикия, Комбаров, Фернандо (Тимофеев, 78), Зобнин (Зуев, 62), Глушаков, Самедов (Давыдов, 82), Попов (Джано, 46), Луис Адриано (Мельгарехо, 62).

"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен, Занка, Юханссон (Окоре, 60), Аугустинссон, Фальк (Бойлесен, 84), Квист, Матич, Туту (Грегуш, 60), Корнелиус (Павлович, 46), Сантандер.

Предупреждения: Анкерсен, 29, Сантандер, 35, Комбаров, 43, Джано, 59, Маурисио, 67, Занка, 68, Грегуш, 70.
Теги: Спартак Копенгаген
Сегодня, 17:59
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67
(4)
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№67 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:30) #
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online

Их много, и они греки.Товарняк наверно вбухан . Кот поссал на спартак.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№66 Написал: скальп (Сегодня, 19:22) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: PanoV
Я и говорю суррогат) Прудников, Месси,все не то) Не будет у нас слона, мы лучше Панченко возьмём)

не говори гоп,Панченко по справедливости должен в Динамо играть,а ваш удел возиться с Шишкиным,Прудниковым,Тарасовы
м и тд,не забывайте кто вы и что вы wink
Регистрация: 24.12.2016
№65 Написал: vlees (Сегодня, 19:09) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ладно пойду посмотрю игру,а то не было времени,бомжики сильно не страдайте)бгг
Регистрация: 12.01.2017
№64 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:08) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: скальп
посмотри статистику посещаемости РФПЛ, из года в год все неизменно, никто и близко не приблизился

Не все же играют на 70- и 40-тысячниках.

Ну, играли вы на ВОСЬМИДЕСЯТИТЫСЯЧНИКЕ..

С заполняемостью в 150 - 700 человек..
На восьмидесятитысячнике ,Карл !
С учетом болельщиков конкурентов, Маркс!


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№63 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:04) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Cмотрелись хорошо для первого сбора, опять дожали в концовке, а это значит есть команда и характер.
Регистрация: 2.02.2012
№62 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 19:04) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: vlees

Это амкар детка и Гаджиев

Конечно-конечно) Думай так, если тебе так проще)
Цитата: Сибирячок

Чё про Самедова молчишь?

А что Самедов? Говорят, фланги у вас не очень активные были, значит не в форме ещё)

Цитата: скальп

не пыли парень,вам еще Прудникова наигрывать joy

Я и говорю суррогат) Прудников, Месси,все не то) Не будет у нас слона, мы лучше Панченко возьмём)


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№61 Написал: vlees (Сегодня, 18:57) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: сынок
матч посмотрели около 65000))))))))
стадион ЦСКА вмещает 30000)))

По-твоему посмотреть трансляцию и прийти на стадион одно и тоже?

Цитата: vlees
Но популярный все равно зенит)бгг

Странное дело, болельщиков Спартака "миллионы по всему миру", а посмотрело всего 65 тысяч, это включая болельщиков конкурентов satisfied

Странное дело,воришка Миллер говорил что болельщиков зенита 15 млн и это самый любимый клуб,но судя по просмотрам у зенита и 100 тысяч нету,а про любимый и говорить нечего)бгг
Регистрация: 12.01.2017
№60 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:57) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
после всех нагрузок ждал худшего..всех с победой!


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№59 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:56) #
  • -3
  •  (11)

Цитата: Kytarba
Если не Гаджиев вряд ли Селихов и Джикия

Будем объективными, это самое большое достижение Гаджиева как тренера за последние 35 лет. Воспитал двух игроков для Великого Спартака. Но , еще не факт, что они заиграют.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№58 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:55) #
  • +2
  •  (10)

Поздравляю Спартак с победой и по всей видимости с чемпионством в этом году!
Регистрация: 11.04.2016
№57 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 18:54) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Понравился Селихов, вполне может сделать голевой пас, этим напоминает Акинфеева


--------------------
Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010
№56 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 18:53) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»


Цитата: скальп
так это чьи проблемы?правильно ВАШИ,а во вторых что пенять если вы в среднем на 1/3 заполняете свой стадион,был бы он 40 тысячник вы бы вообще там расстворились



да лан..
Скоро вон Распил-арену запустят,вот под ней остатки этих опарышей и похоронятся))
smiley smiley


--------------------
Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№55 Написал: скальп (Сегодня, 18:52) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: Хитрый Лис
Не все же играют на 70- и 40-тысячниках.

так это чьи проблемы?правильно- ВАШИ,вы же даже с готовыми деньгами 10 лет все строите,вибрации у вас там или еще что то,то болт короткий то рубаха длинная,а во вторых что пенять если вы в среднем на 1/3 заполняете свой стадион,был бы он 40 тысячник вы бы вообще там растворились joy
Регистрация: 24.12.2016
№54 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 18:51) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Химки»
не новость скажу,что так называемые болельщики футбола на этом сайте в
основном п1дар1 футбола..сколько гавна лилось в сторону Гаджиева ,великолепного тренера,кандидата педагогических наук,на скромного, грамотного человека,трудоголика..только лишь потому,что он был тренером Анжи",допоебы пля...вас не корми,только дай возможность обс1рать человека..не стоит вспоминать его ранее деятельность в футболе,только сегодняшний день хватит...два сезона рядом Гаджиева Евсеев,сегодня главный тренер "Текстильщика".Если не Гаджиев вряд ли Селихов и Джикия попали бы в такую команду ,как "Спартак" при этом и кандидаты в сборную страны,это тот человек кто работает на благо Российского футбола..здоровья Вам метр Российского футбола и желаю еще долгих лет в футболе..
Регистрация: 17.03.2008
№53 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 18:50) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
питерская ссанина усиленно делает благопристойный вид))

привыкайте обоссыши smiley


--------------------
Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№52 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:49) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: скальп
посмотри статистику посещаемости РФПЛ, из года в год все неизменно, никто и близко не приблизился

Не все же играют на 70- и 40-тысячниках.
Регистрация: 19.03.2010
№51 Написал: скальп (Сегодня, 18:46) #
  • +5
  •  (7)

Цитата: Хитрый Лис
Странное дело, болельщиков Спартака "миллионы по всему миру", а посмотрело всего 65 тысяч, это включая болельщиков конкурентов

посмотри статистику посещаемости РФПЛ, из года в год все неизменно, никто и близко не приблизился,Миллеру привет
Регистрация: 24.12.2016
№50 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 18:45) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Кстати несмотря что матч товарищиский,довольно жесткий получился,обилие картточек тому подтверждение...правильно что Промеса берегут.

Цитата: Хитрый Лис
Цитата: maradona72
На один город-одна команда, а вы по 15т ходите.

Так и у вас бывает по 8 тысяч, а в Москве 12 миллионов жителей, это без пригородов.

Это когда на Спартак 8 тыщ ходило?
Регистрация: 3.11.2016
№49 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:44) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
На один город-одна команда, а вы по 15т ходите.

Так и у вас бывает по 8 тысяч, а в Москве 12 миллионов жителей, это без пригородов.
Регистрация: 19.03.2010
№48 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 18:43) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Только концовку видел, и один сейв в его исполнении. Что он там еще показал?

А что он мог еще показать, если команда уровня ЛЧ с нашей обороной не справляется? Да и там-то не справились-оффсайд был.


--------------------
Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№47 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:43) #
  • +1
  •  (9)

Цитата: Хитрый Лис
о-твоему посмотреть трансляцию и прийти на с

Факт в том, что вы и стадион свой не заполняете. На один город-одна команда, а вы по 15т ходите.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№46 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 18:43) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
65 тысяч

"агентов Луческу, которые смотрели игру чтобы понять, как же все таки работает судья"
Регистрация: 24.11.2008
№45 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 18:43) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: сынок
матч посмотрели около 65000))))))))
стадион ЦСКА вмещает 30000)))

По-твоему посмотреть трансляцию и прийти на стадион одно и тоже?

Цитата: vlees
Но популярный все равно зенит)бгг

Странное дело, болельщиков "миллионы по всему миру", а посмотрело всего 65 тысяч, это включая болельщиков конкурентов satisfied

У вас и того меньше,считая и болельщиков конкурентов))(
Регистрация: 3.11.2016
№44 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:41) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сынок
матч посмотрели около 65000))))))))
стадион ЦСКА вмещает 30000)))

По-твоему посмотреть трансляцию и прийти на стадион одно и тоже?

Цитата: vlees
Но популярный все равно зенит)бгг

Странное дело, болельщиков Спартака "миллионы по всему миру", а посмотрело всего 65 тысяч, это включая болельщиков конкурентов satisfied
Регистрация: 19.03.2010
№43 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:39) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: Blessing
Восторгов то, плять, как у детей, салютов не хватает.

Было бы странно, если бы болелы Спартака ТАК радовались победе Зенита над сильным, по гейропейским меркам, клубом в период предсезонной подготовки. smirk
Регистрация: 6.08.2008
№42 Написал: скальп (Сегодня, 18:35) #
  • +4
  •  (8)

Цитата: PanoV
Джикия в порядке... Конечно в порядке, это Локомотив, ребятки, а не красно-белый суррогат.

не пыли парень,вам еще Прудникова наигрывать joy
Регистрация: 24.12.2016
№41 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:35) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: PanoV
Джикия в порядке... Конечно в порядке, это Локомотив, ребятки, а не красно-белый суррогат.

Чё про Самедова молчишь?


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№40 Написал: 4 звезды (Сегодня, 18:31) #
  • +1
  •  (9)

очередная победа спартака на классе, ну вообщем как обычно heart_eyes
Регистрация: 7.12.2016
№39 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 18:31) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: sunsun
Цитата: Pavel 999
Цитата: sunsun
С победой! Желаю вам звания чемпиона межсезонья. Но на этом остановитесь

ПШЕЛ ВОН ДЕБИЛ

Ушёл, МРАЗЬ.
PS Русский учи, особенно, знаки препинания

НЕ ТЕБЯ МЕНЯ УЧИТЬ УЩЕРБНЫЙ ЗНАТОК РУССКОГО
Регистрация: 4.08.2016
№38 Написал: ГазЗин (Сегодня, 18:29) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
это говорит о том что

Мы Спартак.... а вы голубое говно....
Регистрация: 31.01.2017
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