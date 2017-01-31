Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:{last_topics}
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
11:37
Нивалдо покинул "Енисей"
Нивалдо покинул "Енисей"
"Спартак" одержал победу в контрольном матче с "Копенгагеном"
"Спартак" победил в контрольном матче с "Копенгагеном" со счетом 2:1.
Голы: Адриано, 30 (пен), Окоре, 88 (автогол) - Корнелиус, 44 (пен).
"Спартак": Ребров (Селихов, 46), Ещенко (Макеев, 78), Маурисио, Джикия, Комбаров, Фернандо (Тимофеев, 78), Зобнин (Зуев, 62), Глушаков, Самедов (Давыдов, 82), Попов (Джано, 46), Луис Адриано (Мельгарехо, 62).
"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен, Занка, Юханссон (Окоре, 60), Аугустинссон, Фальк (Бойлесен, 84), Квист, Матич, Туту (Грегуш, 60), Корнелиус (Павлович, 46), Сантандер.
Предупреждения: Анкерсен, 29, Сантандер, 35, Комбаров, 43, Джано, 59, Маурисио, 67, Занка, 68, Грегуш, 70.
Голы: Адриано, 30 (пен), Окоре, 88 (автогол) - Корнелиус, 44 (пен).
"Спартак": Ребров (Селихов, 46), Ещенко (Макеев, 78), Маурисио, Джикия, Комбаров, Фернандо (Тимофеев, 78), Зобнин (Зуев, 62), Глушаков, Самедов (Давыдов, 82), Попов (Джано, 46), Луис Адриано (Мельгарехо, 62).
"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен, Занка, Юханссон (Окоре, 60), Аугустинссон, Фальк (Бойлесен, 84), Квист, Матич, Туту (Грегуш, 60), Корнелиус (Павлович, 46), Сантандер.
Предупреждения: Анкерсен, 29, Сантандер, 35, Комбаров, 43, Джано, 59, Маурисио, 67, Занка, 68, Грегуш, 70.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.