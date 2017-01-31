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Нивалдо покинул "Енисей"
Станислав Черчесов: судя по всему, спартаковская кровь в Самедове и не умирала
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, в прошлом возглавлявший "Спартак", поделился впечатлениями от игры красно-белых.
"По большому счёту я смотрю не "Спартак", а игроков "Спартака", которые интересуют меня как тренера сборной. Жаль, не играет Кутепов. Радует, что в основном составе Джикия.
Александр Самедов набирает обороты, хорошо акклиматизируется, хотя это слово, наверное, к нему не подходит. Говорите, в нём ещё живёт спартаковская кровь? Судя по всему, она и не умирала", — цитирует Черчесова "Чемпионат.com".
"По большому счёту я смотрю не "Спартак", а игроков "Спартака", которые интересуют меня как тренера сборной. Жаль, не играет Кутепов. Радует, что в основном составе Джикия.
Александр Самедов набирает обороты, хорошо акклиматизируется, хотя это слово, наверное, к нему не подходит. Говорите, в нём ещё живёт спартаковская кровь? Судя по всему, она и не умирала", — цитирует Черчесова "Чемпионат.com".
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