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Станислав Черчесов: судя по всему, спартаковская кровь в Самедове и не умирала

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, в прошлом возглавлявший "Спартак", поделился впечатлениями от игры красно-белых.

"По большому счёту я смотрю не "Спартак", а игроков "Спартака", которые интересуют меня как тренера сборной. Жаль, не играет Кутепов. Радует, что в основном составе Джикия.

Александр Самедов набирает обороты, хорошо акклиматизируется, хотя это слово, наверное, к нему не подходит. Говорите, в нём ещё живёт спартаковская кровь? Судя по всему, она и не умирала", — цитирует Черчесова "Чемпионат.com".
Теги: Черчесов Спартак
Сегодня, 18:04
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2
(2)
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:34) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Ща Panov про окуенный Локомотив заунывную песнь заведёт.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: oksva Спб (Сегодня, 18:13) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Все сыграли не плохо . Радует большое количество Россиян . Верной дорогой идём , товарищи . Спартачей - с хорошей игрой !


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
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