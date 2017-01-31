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Вадим Евсеев уйдет из "Амкара" и возглавит "Текстильщик"

Тренер "Амкара" Вадим Евсеев продолжит работу в ПФЛ, сообщает "Чемпинат.com".

Евсеев возглавит "Текстильщик" из Иваново, официально о назначении будет объявлено в ближайшие дни.
Теги: Евсеев Амкар
Сегодня, 18:09
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4
(1)
№4 Написал: руни (Сегодня, 18:54) #
  • -2
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Цитата: Saveger
ерез Текстильщик прошли молодые тренеры Парфенов и Тихонов, которые теперь дают результат

Очнись !
Это же полная бездарь и говно

Цитата: Dedulya-80
Вадим - человек амбициозный, он сможет сделать хорошую команду.

Хороший слесарь никогда не сможет сделать модель самолёта, а комсмольский кивала не сможет быть министорм культуры - народная мудрость
Может должность занять по советски ? = может, но не пользу приносить
Регистрация: 13.11.2016
№3 Написал: Dedulya-80 Саратов (Сегодня, 18:47) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Эта новость хорошая. Вадим - человек амбициозный, он сможет сделать хорошую команду.
Регистрация: 17.03.2013
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 18:43) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
через Текстильщик прошли молодые тренеры Парфенов и Тихонов, которые теперь дают результат в ФНЛ... так что возможно это хороший старт для начала самостоятельной тренерской деятельности
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 18:18) #
  • -5
  •  (5)

Вадим, извини но рановато. Работай с прекрасным тренером , а после завершения сезона принимай решение.Желаю удачи.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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