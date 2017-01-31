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11:37
Нивалдо покинул "Енисей"
Нивалдо покинул "Енисей"
"Сандерленд" предложил 7,5 млн. евро за Уллоа, который отказался играть за "Лестер"
"Сандерленд" активно пытается заполучить форварда "Лестер Сити" Леонардо Уллоа, сообщает Sky Sports.
По информации издания, клуб сделал уже третье предложение "Лестеру" по 30-летнему аргентинцу. Первые два предложения составляли 3 и 5 млн. евро, а последнее — 7,5 млн. евро плюс бонусы в зависимости от выступлений игрока.
По информации издания, клуб сделал уже третье предложение "Лестеру" по 30-летнему аргентинцу. Первые два предложения составляли 3 и 5 млн. евро, а последнее — 7,5 млн. евро плюс бонусы в зависимости от выступлений игрока.
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