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"Сандерленд" предложил 7,5 млн. евро за Уллоа, который отказался играть за "Лестер"

"Сандерленд" активно пытается заполучить форварда "Лестер Сити" Леонардо Уллоа, сообщает Sky Sports.

По информации издания, клуб сделал уже третье предложение "Лестеру" по 30-летнему аргентинцу. Первые два предложения составляли 3 и 5 млн. евро, а последнее — 7,5 млн. евро плюс бонусы в зависимости от выступлений игрока.
Теги: Сандерленд Лестер
Сегодня, 18:21
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