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Квинси Промес: мне нравятся новички "Спартака", они сделают клуб сильнее

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес рассказал, почему не принял участия в товарищеском матче с "Копенгагеном", а также поделился мнением о новичках команды.

"Были очень интенсивные тренировки на этом сборе. Я выкладываюсь всегда на 100 процентов, нет никаких оснований для переживаний. Полностью выполнил тренировочную программу, сейчас было принято решение меня немного поберечь. Оснований для беспокойств нет, просто нужно сделать паузу.

К тому же предоставляется отличная возможность другим футболистам проявить себя. Думаю, тренеру будет интересно на них посмотреть. Всё хорошо, учитывая имевшуюся у меня травму в первом круге РФПЛ. Болельщики не так много видят нас в деле, но можете поверить мне на слово, у меня всё хорошо.

Мне нравятся новички команды, счастлив, что теперь они с нами. Они принесут здоровую конкуренцию, помогут команде стать сильнее. Только рад, что они с нами. Надеюсь, что найдём хорошие взаимосвязи на поле и у нас будет своеобразная "химия", которая поможет нам играть лучше. Уверен, что все вместе мы сможем сделать "Спартак" сильнее", – цитирует Промеса пресс-службе клуба.
Теги: Промес Спартак Копенгаген
Сегодня, 18:22
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15
(7)
№15 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:21) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Братуха !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№14 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 19:20) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: spiri
!ВЕРИМ!

хочу что бы в Европе шороху навели, но не так как со святым гальюном


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№13 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 19:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Владимир Лобов
Цитата: spiri
Верим,Про.. laughing

Что к чему?

Без разночтений!ВЕРИМ! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№12 Написал: KolpinoOnTour Saint-Petersburg (Сегодня, 19:04) #
  • -4
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Болеет за:
«Зенит»
КВИНСИ ПРОМЕС: МНЕ НРАВЯТСЯ НОВИЧКИ "СПАРТАКА", ОНИ СДЕЛАЮТ КЛУБ СИЛЬНЕЕ

Да как и вся эта командочка,немного усилит ФНЛ! relieved


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14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015
№11 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:01) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
на втором сборе все трое сыграете..(Промес, Зе и Боки)


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№10 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 18:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
И что конкретно из сказанного должно разрывать пуканы?

Да все. В Спартаке-порядок. Пуканы рвутся. Естественный процесс.


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№9 Написал: oksva Спб (Сегодня, 18:54) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Давай , парень , не плохой составчик набирается . Работайте на сборах на все 100 и всё получится . Хотя , Антоха так всегда тренируется и играет . Человек- позитив .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№8 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:51) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: achill
Нормальное вью. Как раз для разрыва конебомжацких пуканов

И что конкретно из сказанного должно разрывать пуканы?
Регистрация: 19.03.2010
№7 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 18:48) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Нормальное вью. Как раз для разрыва конебомжацких пуканов. Не отломится вам, убогие. И не надейтесь.


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№6 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:46) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Уже делают,Адриано 2 гола,Самедов 1,Джикия и Селихов уже сейчас игроки основы.
Регистрация: 12.02.2013
№5 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:44) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
думающий парень
Регистрация: 6.09.2013
№4 Написал: скальп (Сегодня, 18:33) #
  • +2
  •  (14)

Антоша молодец,порвите всех!
Регистрация: 24.12.2016
№3 Написал: Владимир Лобов (Сегодня, 18:31) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: spiri
Верим,Про.. laughing

Что к чему?
Регистрация: 29.11.2016
№2 Написал: Spartak_4ever Kg (Сегодня, 18:30) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Молорик Антоха. Человек позитив. Удачи и без травм.
Регистрация: 8.09.2011
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 18:24) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Верим,Про.. laughing


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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