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ЦСКА исключил Траоре из заявки РФПЛ (2)
ЦСКА исключил Траоре из заявки РФПЛ (2)
"Спортинг" официально объявил о переходе Траоре
Нападающий "Монако" Ласина Траоре, который провёл первую часть сезона на правах аренды в ЦСКА, перешёл в хихонский "Спортинг", сообщает пресс-служба испанского клуба.
26-летний ивуариец будет выступать в "Спортинге" на правах аренды до конца сезона. Сегодня были подписаны официальные документы о переходе игрока, Траоре прошёл медосмотр, а завтра его представят болельщикам на специальной пресс-конференции.
26-летний ивуариец будет выступать в "Спортинге" на правах аренды до конца сезона. Сегодня были подписаны официальные документы о переходе игрока, Траоре прошёл медосмотр, а завтра его представят болельщикам на специальной пресс-конференции.
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