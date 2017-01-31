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"Спортинг" официально объявил о переходе Траоре

Нападающий "Монако" Ласина Траоре, который провёл первую часть сезона на правах аренды в ЦСКА, перешёл в хихонский "Спортинг", сообщает пресс-служба испанского клуба.

26-летний ивуариец будет выступать в "Спортинге" на правах аренды до конца сезона. Сегодня были подписаны официальные документы о переходе игрока, Траоре прошёл медосмотр, а завтра его представят болельщикам на специальной пресс-конференции.
Теги: Спортинг Траоре
Сегодня, 20:48
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15
(2)
№15 Написал: руни (Сегодня, 22:18) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Пивовед
Цсковцы Гинерца

Такие же, как отсосунцы Федунца - дунуть на шелупонь и нет вас всех
Регистрация: 13.11.2016
№14 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:16) #
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
Цсковцы Гинерца
Лососнули Траорца.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№13 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:51) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ТИboo
Оланаре же закончит сезон со средней результативностью 1.5 гола за игру. Нападающий уровня Обамеянга.

Хорошая шутка. Это похвально.
Плять ржу в голос. satisfied
Регистрация: 22.09.2007
№12 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:42) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Удачи, в любом случае...

Гинер всё-таки сплавил оковалка, молодец.
Регистрация: 6.01.2006
№11 Написал: скальп (Сегодня, 21:37) #
  • -4
  •  (10)
online

Цитата: cska1971
Это очень удачная трансферная сделка...

вы и пол года назад так же говорили когда он из Монако переходил,что Гинер мега сделку совершил,такого игрока за дарма урвал,а сейчас всем кагалом радуетесь что избавились,переобуваетесь на лету sweat_smileКстати а кто больше Траоре забил в цска по сезону?))
Регистрация: 24.12.2016
№10 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:33) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: -Ritter-
Мы благодарим Ласина за голы, забитые в футболке красно-синих, в том числе в первом в истории матче на Арене ЦСКА, и желаем успехов в дальнейшей карьере.

+


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№9 Написал: ТИboo Владивосток (Сегодня, 21:28) #
  • 0
  •  (12)
online

У ЦСКА всегда впереди был настоящий бомбардир, Траоре же забил неприлично мало, всего жалких 5 мячей - уровень Корниленко и Зе Луиша...смешно просто. Оланаре же закончит сезон со средней результативностью 1.5 гола за игру. Нападающий уровня Обамеянга.
Регистрация: 6.08.2016
№8 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 21:27) #
  • +6
  •  (8)

Цитата: скальп
вот и трансферная сделка у цска


Это очень удачная трансферная сделка...
Регистрация: 26.01.2007
№7 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:17) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Впарил все таки Селюк это черное бревно blush
Регистрация: 2.02.2012
№6 Написал: -Ritter- (Сегодня, 21:16) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Армейский клуб достиг договорённости с «Монако» о досрочном прекращении аренды ивуарийского нападающего Ласина Траоре.

Мы благодарим Ласина за голы, забитые в футболке красно-синих, в том числе в первом в истории матче на Арене ЦСКА, и желаем успехов в дальнейшей карьере.
Регистрация: 22.01.2017
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:10) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Уход Траоре для Гинера сродни удачному приобретению.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:07) #
  • +3
  •  (5)

Ну всё, Селюка до лета отпустило...)), а летом снова непосильный труд...((
Регистрация: 28.12.2015
№3 Написал: скальп (Сегодня, 20:54) #
  • -4
  •  (14)
online

вот и трансферная сделка у цска sweat_smile
Регистрация: 24.12.2016
№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 20:52) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Свершилось)
Регистрация: 12.02.2014
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 20:49) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Зачем им это дерево?
Регистрация: 3.12.2016
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