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Н'Голо Канте: "Челси" надо думать о своей игре, а не о текущей форме "Ливерпуля"

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Ливерпуля" (31 января) в чемпионате Англии.

"Это ещё один матч, и мы должны думать о своей игре, а не о том, в какой форме находится соперник. «Ливерпуль» является хорошей командой, в которой собраны игроки, способные в любой момент забить гол. Они любят играть с высоким прессингом. Если мы справимся с их прессингом, у нас появятся хорошие возможности для контратак.

Сейчас мы идём на первом месте, мы полностью уверены в себе, но мы знаем, что ещё предстоит пройти долгий путь. На неделе мы проведём два очень важных матча с командами из лидирующей группы — "Ливерпулем" и "Арсеналом". Если мы хорошо сыграем с ними, мы можем на многое рассчитывать в сезоне», — цитирует Канте сайт "Челси".
Теги: Канте Челси Ливерпуль
Сегодня, 21:18
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