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Женщин бесплатно пустят на матч "Лилля" после появления сексистского баннера

"Лилль" сделает бесплатным проход для женщин на домашний матч 23-го тура французской Лиги 1 с "Лорьяном" (4 февраля) после появления на выездной игре с "Лионом" (2:1) баннера с сексистским содержанием, сообщает пресс-служба клуба.

На баннере рядом с изображением девушки было написано "Кухня", а неподалёку располагался баннер с изображением мужчины, подпись к которому гласила "Стадион". Владелец "Лиона" Жан-Мишель Оляс заявил, что клуб проведёт расследование инцидента.
Теги: Лилль Лорьян
Сегодня, 21:24
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(1)
№4 Написал: руни (Сегодня, 22:08) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Gnome
всех педов пустят два раза

Вот вам всем и праздник вместо чемпионства
Регистрация: 13.11.2016
№3 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 22:07) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Хитрый Лис
Боюсь задуматься что произойдет если там вывесят баннер критикующий пидоргов. Как бы руководство Лилля своей жопой не расплатилось...

всех педов пустят два раза smile


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008
№2 Написал: руни (Сегодня, 21:47) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Хитрый Лис
Боюсь задуматься что произойдет если там вывесят баннер критикующий пидоргов

Не бойся - победит путин
Регистрация: 13.11.2016
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:43) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Боюсь задуматься что произойдет если там вывесят баннер критикующий пидоргов. Как бы руководство Лилля своей жопой не расплатилось...
Регистрация: 19.03.2010
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