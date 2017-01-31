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ЦСКА исключил Траоре из заявки РФПЛ (2)
ЦСКА исключил Траоре из заявки РФПЛ (2)
Женщин бесплатно пустят на матч "Лилля" после появления сексистского баннера
"Лилль" сделает бесплатным проход для женщин на домашний матч 23-го тура французской Лиги 1 с "Лорьяном" (4 февраля) после появления на выездной игре с "Лионом" (2:1) баннера с сексистским содержанием, сообщает пресс-служба клуба.
На баннере рядом с изображением девушки было написано "Кухня", а неподалёку располагался баннер с изображением мужчины, подпись к которому гласила "Стадион". Владелец "Лиона" Жан-Мишель Оляс заявил, что клуб проведёт расследование инцидента.
На баннере рядом с изображением девушки было написано "Кухня", а неподалёку располагался баннер с изображением мужчины, подпись к которому гласила "Стадион". Владелец "Лиона" Жан-Мишель Оляс заявил, что клуб проведёт расследование инцидента.
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