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"Бернли" купил у "Астон Виллы" Вествуда

"Бернли" объявил о переходе полузащитника "Астон Виллы" Эшли Вествуда.

26-летний футболист будет выступать под номером 18, информирует официальный сайт "Бернли".
Теги: Бернли Астон Вилла
Сегодня, 21:34
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