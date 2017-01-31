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"Монпелье" назначил главным тренером бывшего помощника Блана

Жан-Луи Гассе стал новым главным тренером "Монпелье", сообщает пресс-служба французского клуба.

63-летний специалист сменил на этом посту Фредерика Антца, который ранее был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды.
Теги: Монпелье
Сегодня, 21:34
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