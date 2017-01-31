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ЦСКА исключил Траоре из заявки РФПЛ (2)
ЦСКА исключил Траоре из заявки РФПЛ (2)
"Монпелье" назначил главным тренером бывшего помощника Блана
Жан-Луи Гассе стал новым главным тренером "Монпелье", сообщает пресс-служба французского клуба.
63-летний специалист сменил на этом посту Фредерика Антца, который ранее был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды.
63-летний специалист сменил на этом посту Фредерика Антца, который ранее был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды.
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