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Хамит Алтынтоп перешёл в "Дармштадт"

Полузащитник Хамит Алтынтоп продолжит карьеру в Германии.

34-летний футболист подписал контракт с "Дармштадтом" на правах свободного агента, сообщает пресс-служба немецкого клуба.
Теги: Дармштадт
Сегодня, 21:47
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