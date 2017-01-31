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Дарко Лазич: "Анжи" буду вспоминать с большим трепетом, в Махачкале было прекрасно

Защитник Дарко Лазич, сегодня ставший футболистом "Аланьяспора", попрощался с болельщиками "Анжи".

"Я хотел бы поблагодарить всех тех людей, благодаря которым я попал в "Анжи". Больше спасибо тренерам, одноклубникам, персоналу и, конечно же, болельщикам, которые поддерживали нас всегда!

В Махачкале я провёл прекрасное время. Ведь с Дагестаном у меня связаны только хорошие воспоминания. Вы всегда останетесь в моём сердце. "Анжи" буду вспоминать с большим трепетом! Удачи команде и больших ей побед!" — цитирует Лазича сайт "Анжи".
Теги: Анжи
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