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Павел Долгов попал в сферу интересов "Анжи"

Нападающий "Зенита" Павел Долгов может продолжить карьеру в "Анжи", сообщает "Советский спорт в Санкт-Петербурге".

По информации источника, махачкалинский клуб рассматривает возможность усиления состава 20-летним российским футболистом.
Теги: Зенит Анжи
Сегодня, 22:12
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