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ЦСКА исключил Траоре из заявки РФПЛ (2)
ЦСКА исключил Траоре из заявки РФПЛ (2)
"Ливерпуль" — "Челси": стали известны стартовые составы
"Ливерпуль" и "Челси" объявили стартовые составы на матч 23-го тура АПЛ.
"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Милнер, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Лаллана, Фирмино, Коутиньо.
Запасные: Кариус, Клаван, Морено, Лейва, Старридж, Мане, Ориги.
"Челси": Куртуа, Алонсо, Кэхилл, Луис, Аспиликуэта, Мозес, Канте, Матич, Виллиан, Азар, Коста.
Запасные: Бегович, Зума, Терри, Чалоба, Фабрегас, Педро, Батшуайи.
"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Милнер, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Лаллана, Фирмино, Коутиньо.
Запасные: Кариус, Клаван, Морено, Лейва, Старридж, Мане, Ориги.
"Челси": Куртуа, Алонсо, Кэхилл, Луис, Аспиликуэта, Мозес, Канте, Матич, Виллиан, Азар, Коста.
Запасные: Бегович, Зума, Терри, Чалоба, Фабрегас, Педро, Батшуайи.
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