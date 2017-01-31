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"Ливерпуль" — "Челси": стали известны стартовые составы

"Ливерпуль" и "Челси" объявили стартовые составы на матч 23-го тура АПЛ.

"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Милнер, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Лаллана, Фирмино, Коутиньо.

Запасные: Кариус, Клаван, Морено, Лейва, Старридж, Мане, Ориги.

"Челси": Куртуа, Алонсо, Кэхилл, Луис, Аспиликуэта, Мозес, Канте, Матич, Виллиан, Азар, Коста.

Запасные: Бегович, Зума, Терри, Чалоба, Фабрегас, Педро, Батшуайи.
Теги: Ливерпуль Челси
Сегодня, 22:13
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(0)
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:31) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
За Ливерпул.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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