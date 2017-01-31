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Данте: в следующем сезоне все будет происходить так, как хочет Гвардиола

Защитник "Ниццы" Данте поддержал главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу, вместе с которым он работал в "Баварии".

"Первый год может быть трудным, потому что лиги очень сильно различаются. В Испании конкуренция идёт между тремя командами, в Германии, как правило, вообще между двумя, но в Англии есть шесть клубов, которые ставят себе задачу побороться за титул.

Пеп — тренер, который работает со 100% приверженностью к своей философии, так что игроки должны целиком понимать его философию. И всё это на фоне высочайшей конкуренции, которой славится АПЛ.

Может быть, в первый год всё будет даваться с трудом, но в следующем сезоне всё будет происходить так, как хочет Гвардиола", — сказал Данте в интервью Omnisport.
Теги: Данте Ницца Манчестер Сити Гвардиола
Сегодня, 22:16
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