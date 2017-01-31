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ЦСКА исключил Траоре из заявки РФПЛ (2)
ЦСКА исключил Траоре из заявки РФПЛ (2)
"Бавария": Франк Рибери из-за травмы бедра пропустит примерно две недели
Полузащитник "Баварии" Франк Рибери получил травму бедра на тренировке команды и пропустит около двух недель. Изначально СМИ сообщили, что мюнхенцы не смогут рассчитывать на игрока в течение трёх-четырёх недель.
"Франку Рибери пришлось прервать тренировку во вторник из-за растяжения бедра. 33-летний игрок выбыл примерно на две недели", — цитирует официальный сайт "Баварии".
"Франку Рибери пришлось прервать тренировку во вторник из-за растяжения бедра. 33-летний игрок выбыл примерно на две недели", — цитирует официальный сайт "Баварии".
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