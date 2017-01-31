Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Бавария": Франк Рибери из-за травмы бедра пропустит примерно две недели

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери получил травму бедра на тренировке команды и пропустит около двух недель. Изначально СМИ сообщили, что мюнхенцы не смогут рассчитывать на игрока в течение трёх-четырёх недель.

"Франку Рибери пришлось прервать тренировку во вторник из-за растяжения бедра. 33-летний игрок выбыл примерно на две недели", — цитирует официальный сайт "Баварии".
Теги: Рибери Бавария
Сегодня, 22:26
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.