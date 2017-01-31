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ЦСКА: мы благодарим Траоре за голы, забитые в футболке красно-синих

ЦСКА поблагодарил форварда "Монако" Ласина Траоре, который сегодня перешёл в хихонский "Спортинг" на правах аренды до конца сезона.

"Армейский" клуб достиг договорённости с "Монако" о досрочном прекращении аренды ивуарийского нападающего Ласина Траоре. Мы благодарим Ласина за голы, забитые в футболке красно-синих, в том числе в первом в истории матче на "Арене ЦСКА", и желаем успехов в дальнейшей карьере", — говорится на официальном сайте ЦСКА.
Теги: ЦСКА Траоре Спортинг
Вчера, 22:53
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(3)
№2 Написал: vasja санкт петербург (Вчера, 23:40) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
И космос просранных моментов
Регистрация: 22.03.2014
№1 Написал: molot327 Москва (Вчера, 23:23) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
ЦСКА: мы благодарим Траоре за голы, забитые в футболке красно-синих
Согласен.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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