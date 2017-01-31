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Экс-хавбек "Спартака" Ким Чельстрем расторг контракт с "Грассхоппером"

"Грассхоппер" расторг соглашение с полузащитником Кимом Чельстрёмом, сообщает пресс-служба клуба.

После разговора 35-летнего футболиста с руководством стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.
Теги: Чельстрем Спартак
Вчера, 23:06
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