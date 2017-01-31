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Салли Мунтари официально перешел в "Пескару"

Бывший полузащитник "Интера" и "Милана" Салли Мунтари пополнил состав "Пескары", занимающей последнее место в таблице итальянской Серии A.

Клуб на своем официальном сайте объявил, что уладил необходимые формальности и заявил игрока для участия в чемпионате Италии.
Теги: Пескара Интер Милан
Вчера, 23:15
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