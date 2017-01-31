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Луис Адриано: форвард живет ради голов — я забил в обоих матчах "Спартака"

Форвард "Спартака" Луис Адриано прокомментировал победу над "Копенгагеном" в контрольном матче и подвёл итоги сбора.

"Я очень доволен своим стартом в "Спартаке“. Мы всё ещё находимся в начале предсезонной подготовки, но работа ведётся хорошо, а это самое главное. Форвард живет ради голов, а я забил в каждом из двух матчей "Спартака".

Я очень мотивирован, хочу показать себя. Я не часто играл в "Милане“, но я никогда не переставал упорно работать. Надеюсь, что это начало прекрасного года", — цитирует Адриано Terra.
Теги: Адриано Спартак Копенгаген
Вчера, 23:25
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(1)
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 00:36) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
бздят бомжи,чуют чем это грозит
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Вчера, 23:59) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Отлично,трипищи,ПФЛ! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: vasja санкт петербург (Вчера, 23:38) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
В финале лиги чемпионов и матче за золото рфпл.
Если он так же как языком ногами играет повезло хрюшкам.
Регистрация: 22.03.2014
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