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Карпова и Щербакова извинились за мат и неприличный жест в адрес "Спартака"

Известные футболистки Надежда Карпова и Елизавета Щербакова извинились за нецензурный прямой эфир, который они провели минувшей ночью.

"Пожалуйста, извините за этот мусор. Такого больше не повторится!" — написали Карпова и Щербакова в "Инстаграме".

Во время общения с болельщиками кандидатки в сборную России часто употребляли нецензурные слова, а Щербакова показала средний палец, когда её спросили о том, является ли "Спартак" чемпионом. На текущий момент красно-белые занимают первое место в турнирной таблице РФПЛ.
Теги: Спартак
Вчера, 23:34
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(3)
№4 Написал: golden Axe (Сегодня, 00:34) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
отдайте нам этих мразей
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 00:30) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Я об этих сучках первый раз услышал. И очень вероятно, в последний. Мало ли кто нам факт тычет, еще бы у гей-пары конских ублюдков в конском пивбаре спросили...


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010
№2 Написал: fd65 (Вчера, 23:51) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А кто это? И как их звать? Неуважение к колегам по цеху не красит мужчин, а уж представительниц "прекрасного" пола - мат уж точно не красит...
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:37) #
  • +1
  •  (7)

К сожалению молодёжь не ругается матом, она на нём разговаривает! Послушайте, даже молодожёны с коляской кроют так, что уши вянут.. Ну, привыкли они и это как так и надо.. А уж с этих кривоногих недоучек чего спрашивать..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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