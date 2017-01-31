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"Уотфорд" официально объявил о продаже Игало в "Чанчунь Ятай"

Нападающий "Уотфорда" Одион Игало продолжит карьеру в китайском клубе "Чанчунь Ятай", сообщает пресс-служба английского клуба.

Стороны достигли соглашения по трансферу, а 27-летний футболист подпишет с новым клубом контракт на 2,5 года.
Теги: Уотфорд
Вчера, 23:34
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