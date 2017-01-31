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"Зенит" отдал Йовановича в аренду "Бордо" без права выкупа

Защитник "Зенита" Вукашин Йованович продолжит карьеру во Франции.

"Бордо" объявил о переходе футболиста на правах аренды. В соглашении не предусмотрена опция выкупа, информирует сайт "Бордо".
Теги: Зенит Бордо
Вчера, 23:40
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2
(1)
№2 Написал: interested (Сегодня, 00:02) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Двух "Ивановичей" нам не надо. wink
Регистрация: 18.10.2013
№1 Написал: tioha Молдова (Вчера, 23:52) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
В соглашении не предусмотрена опция выкупа, информирует сайт "Бордо".

Зачем опция выкупа при аренде?
Регистрация: 12.08.2012
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