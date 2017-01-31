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"Реал" отдал в аренду на 1,5 года Лукаса Силву, преодолевшего проблемы с сердцем

Полузащитник "Реала" Лукас Силва продолжит карьеру в Бразилии.

"Крузейро" арендовал 23-летнего футболиста до 30 июня 2018 года, информирует официальный сайт мадридского клуба.
Теги: Реал Силва
Вчера, 23:53
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