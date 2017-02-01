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"Ливерпуль" и "Челси" не выявили победителя
В матче 23-го тура английского первенства "Ливерпуль" сыграл вничью с "Челси".
Чемпионат Англии. 23 тур
Ливерпуль" - "Челси" - 1:1
Голы: Луис, 24, Вейналдум, 57
Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Милнер, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Лаллана (Ориги, 90), Коутиньо (Мане, 75), Фирмино
"Челси": Куртуа, Алонсо, Кэхилл, Луис, Аспиликуэта, Мозес, Канте,я Матич, Виллиан (Фабрегас, 83), Азар (Родригес, 72), Коста (Батшуайи, 90+4)
Предупреждения: Хендерсон, 45, Милнер, 59, Виллиан, 79.
Чемпионат Англии. 23 тур
Ливерпуль" - "Челси" - 1:1
Голы: Луис, 24, Вейналдум, 57
Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Милнер, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Лаллана (Ориги, 90), Коутиньо (Мане, 75), Фирмино
"Челси": Куртуа, Алонсо, Кэхилл, Луис, Аспиликуэта, Мозес, Канте,я Матич, Виллиан (Фабрегас, 83), Азар (Родригес, 72), Коста (Батшуайи, 90+4)
Предупреждения: Хендерсон, 45, Милнер, 59, Виллиан, 79.
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