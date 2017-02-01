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"Ливерпуль" и "Челси" не выявили победителя

В матче 23-го тура английского первенства "Ливерпуль" сыграл вничью с "Челси".

Чемпионат Англии. 23 тур

Ливерпуль" - "Челси" - 1:1

Голы: Луис, 24, Вейналдум, 57

Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Милнер, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Лаллана (Ориги, 90), Коутиньо (Мане, 75), Фирмино

"Челси": Куртуа, Алонсо, Кэхилл, Луис, Аспиликуэта, Мозес, Канте,я Матич, Виллиан (Фабрегас, 83), Азар (Родригес, 72), Коста (Батшуайи, 90+4)

Предупреждения: Хендерсон, 45, Милнер, 59, Виллиан, 79.
Теги: Ливерпуль Челси
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