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"Арсенал" дома уступил "Уотфорду"

"Арсенал" потерпел домашнее поражение от "Уотфорда" в матче 23-го тура английской премьер-лиги.

Чемпионат Англии. 23 тур

"Арсенал" - "Уотфорд" - 1:2

Голы: Кабул, 11, Дини, 14, Айуоби, 58

"Арсенал": Чех, Паулиста, Монреаль, Мустафи, Косельни, Рэмси (Окслейд-Чемберлен, 20), Коклен (Перес, 67), Озил, Айуоби, Жиру (Уолкотт, 46), Санчес

"Уотфорд": Гомес, Янмат, Бритос, Кабул, Прёдль, Кэткарт, Клеверли, Бехрами (Дукуре, 63), Капу, Дини (Чука, 85), Ньянг (Саксесс, 70)

Предупреждения: Паулиста, 21, Монреаль, 25, Прёдль, 66, Санчес, 86, Чука, 88, Клеверли, 90+2
Теги: Арсенал Уотфорд
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