Давид Луиз, давит «Челси». «Ливерпуль» избежал 4-го домашнего поражения подряд

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Чемпионат Англии



23 тур



Ливерпуль" - "Челси" 1:1



Голы: Луиз, 24, Вейналдум, 57

Болельщики «Ливерпуля» могут выдохнуть: ужасный январь завершился не самой худшей игрой с хорошим результатом. Идущий к чемпионству «Челси» был сильнее, солиднее, но не смог увеличить и без того внушительный отрыв от конкурентов.1 победа в 7 последних матчах и 3 домашних поражения подряд – показатели явно не лигочемпионского уровня. Ещё недавно «Ливерпуль» восхищал всех ярчайшей игрой, но было понятно, что рано или поздно наступит спад, а глубинные проблемы вылезут наружу. Тут ещё и отъезд на Кубок Африки лучшего бомбардира Садьо Мане: в период с 25 по 28 января несчастный сенегалец вылетел сразу из 3-х турниров – Кубка Лиги, Англии и Африки (при этом не забив решающий пенальти). В этом видео – весь январь для болельщиков «Ливерпуля».За исключением ли последнего дня месяца? Ответить на этот вопрос должна была игра с приторможенной «Тоттенхэмом», но по-прежнему не остановленной командой Антонио Конте.Комментатор Тимур Журавель недавно лихо разбрасывался штампами: Клопп, Гвардиола и Венгер – это атакующий футбол, а Конте и Моуринью – оборонительный. Далеко не всегда эти стереотипы имеют что-то общее с реальностью, но в первые 10 минут «Челси» очень глубоко сидел на своей половине: схема с 3 защитниками трансформировалась в схему с пятью, все усилия были направлены на то, чтобы не дать игре и сопернику набрать скорость.«Ливерпуль» напоминал неуверенного в себе подростка, не решающегося подойти к желанной красотке: потоптался-потоптался в центральной трети поля, дальше продвинулся только разок, ну а потом и возможность пропала. «Челси» выполнил миссию по усмирению противника, которого Конте перед матчем называл раненым зверем (судя по началу, зверь был скорее не ранен, а накормлен снотворным, как лев в фильме «Полосатый рейс»), и стал диктовать свои условия.Глупо было ожидать от «Челси» феерии в атаке, а вот солидность лондонцы продемонстрировали. Гости передавливали, пережимали соперника своей уверенностью. Коста и Азар хорошо цеплялись за мячи и взаимодействовали, а также прессинговали защитников «Ливерпуля» – Матип зачастую с радостью отдавал мяч соперникам.Быть может, это сам «Ливерпуль» сейчас такой болезненный, но есть и заслуга «Челси» в том, что команду Клоппа хотелось сравнивать с российским двоеборцем Сергеем Масленниковым. Представитель вида спорта, состоящего из прыжков с трамплина и бега на лыжах, видал на Олимпиаде в Ванкувере запавшую мне в душу цитату: «Мне сегодня как-то не прыгалось и не бежалось, и вообще я не готов». Вот и «Ливерпулю» в январе не бежится в атаке, не играется в обороне, да и вообще команда не готова. Садьо Мане на скамейке запасных показывали чаще, чем любого из игравших футболистов, но вряд ли сенегалец мог изменить игру команды в одиночку.Денис Колодин пропал с радаров, но дело его живёт и процветает: пока Миньоле выстраивал стенку, а защитники «Ливерпуля» закрывали драгоценные места руками, Давид Луиз просто подбежал к мячу и гениально по нему саданул. Голкипер выглядел как человек, увидевший хвост поезда, который должен прибыть через 15 минут.Бразилец вообще был в полном порядке: когда «Ливерпуль» наконец завёл «Энфилд» парочкой сумбурных передач в чужую штрафную, Луиз сбил темп своим повреждением (хотя, может, действительно так совпало). Благодаря голу бразильца «Челси» провёл тайм, близкий к идеальному: тотальное разрушение игры соперника и собственное преимущество в счёте.«Рыбу очень просто убить, лишив того, без чего она не может», – пел Noize MC. Вот и «Челси» лишил «Ливерпуль» всех условий жизнедеятельности: никакого свободного пространства и никаких скоростей (при попытке увеличения темпа «Челси» мгновенно превращал появлявшийся у соперника брачок в его потерю).И не сказать, что после перерыва в игре «Челси» что-то глобально сломалось, а у «Ливерпуля» – глобально наладилось. Да, «Ливерпулю» после потери Азара удалось провести краснокнижную по сегодняшней игре контратаку, которую кляксой завершил Фирмино. Но «Челси» по-прежнему доставлял хозяевам много проблем усилиями 3-4 игроков, заставлял нервничать оборону «Ливерпуля». А в итоге пропустил сам.Попрыгав по головам Милнера, Мозеса и Вейналдума, мяч заскочил в ворота Куртуа – и началась не совсем, но всё же другая история.Оба вратаря «Ливерпуля» не особо устраивают болельщиков команды, но у Симона Миньоле имеется важное для сегодняшней игры преимущество: он тащит пенальти чаще, чем любой другой вратарь АПЛ. Так что Диего Коста, ловко надувший Матипа, попал в целый клуб неудачников имени Симона.На самом деле, логика в этой игре присутствовала непостоянно. Ведь прорыв Косты на пенальти случился после минут преимущества «Ливерпуля», которому удалось наладить контроль мяча и установить психологическое равновесие в игре после забитого мяча.Нереализованный пенальти обычно бьёт по команде, но для «Челси» это напротив стало импульсом идти вперёд и добывать победу. Свежий Педро мчал вперёд, Диего Коста цеплялся за мячи, вышедший на замену Фабрегас раздавал классные передачи, а Нголо Канте пресекал на корню ответные порывы «Ливерпуля».Мане всё же придумал момент для Фирмино, но в целом «Челси» оставил более внушительное впечатление и скорее наиграл на победу. Команда весь 1-й тайм держала ситуацию под контролем, сильно и с шансами провела концовку и избежала каких-то провальных отрезков по ходу матча, даже в лучшие для «Ливерпуля» моменты. На поле «Энфилда» было заметно, какая из команд будет бороться за лигочемпионскую зону, а какая является единственным реальными претендентом за чемпионство.: Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Милнер, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Лаллана (Ориги, 90), Коутиньо (Мане, 75), Фирмино: Куртуа, Алонсо, Кэхилл, Луиз, Аспиликуэта, Мозес, Канте, Матич, Виллиан (Фабрегас, 83), Азар (Родригес, 72), Коста (Батшуайи, 90+4): Хендерсон, 45, Милнер, 59, Виллиан, 79