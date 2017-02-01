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"Лацио" выбил "Интер" из Кубка Италии
"Интер" на своем поле уступил "Лацио" в четвертьфинальном матче Кубка Италии. В следующей стадии турнира "Лацио" встретится с победителем пары "Рома" - "Чезена".
Кубок Италии. 1/4 финала
"Интер" - "Лацио" - 1:2
Голы: Андерсон, 20, Билья, 56, Брозович, 84
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Ансальди (Медель, 58), Мурильо, Миранда, Кондогбиа, Брозович, Банега (Мариу, 46), Перишич, Кандрева, Паласио (Икарди, 46)
"Лацио": Маркетти, Габбарон, Раду, Врей, Худт, Билья, Пароло, Мургиа (Уоллес, 78), Андерсон (Милинкович-Савич, 74), Лулич (Лукаку, 75), Иммобиле
Предупреждения: Д'Амброзио, 45, Раду, 45, Худт, 45, Лулич, 45+2, Пароло, 52, Раду, 76, Габбарон, 79, Брозович, 90+1
Удаления: Миранда, 54, Раду, 76
Кубок Италии. 1/4 финала
"Интер" - "Лацио" - 1:2
Голы: Андерсон, 20, Билья, 56, Брозович, 84
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Ансальди (Медель, 58), Мурильо, Миранда, Кондогбиа, Брозович, Банега (Мариу, 46), Перишич, Кандрева, Паласио (Икарди, 46)
"Лацио": Маркетти, Габбарон, Раду, Врей, Худт, Билья, Пароло, Мургиа (Уоллес, 78), Андерсон (Милинкович-Савич, 74), Лулич (Лукаку, 75), Иммобиле
Предупреждения: Д'Амброзио, 45, Раду, 45, Худт, 45, Лулич, 45+2, Пароло, 52, Раду, 76, Габбарон, 79, Брозович, 90+1
Удаления: Миранда, 54, Раду, 76
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