"Лацио" выбил "Интер" из Кубка Италии

"Интер" на своем поле уступил "Лацио" в четвертьфинальном матче Кубка Италии. В следующей стадии турнира "Лацио" встретится с победителем пары "Рома" - "Чезена".



Кубок Италии. 1/4 финала



"Интер" - "Лацио" - 1:2



Голы: Андерсон, 20, Билья, 56, Брозович, 84



"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Ансальди (Медель, 58), Мурильо, Миранда, Кондогбиа, Брозович, Банега (Мариу, 46), Перишич, Кандрева, Паласио (Икарди, 46)



"Лацио": Маркетти, Габбарон, Раду, Врей, Худт, Билья, Пароло, Мургиа (Уоллес, 78), Андерсон (Милинкович-Савич, 74), Лулич (Лукаку, 75), Иммобиле



Предупреждения: Д'Амброзио, 45, Раду, 45, Худт, 45, Лулич, 45+2, Пароло, 52, Раду, 76, Габбарон, 79, Брозович, 90+1



Удаления: Миранда, 54, Раду, 76