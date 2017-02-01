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Илья Геркус: новый центральный защитник прошел медосмотр в клубе

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал информацию о возможном заключении контракта с защитником "Куинз Парк Рейнджерс" Стивеном Колкером, а также сообщил, что клуб подпишет нового игрока оборонительной линии 2 февраля.

"Колкер переходит в "Локомотив"? Пока не могу подтвердить эту информацию, а также назвать имя новичка. Новый игрок прошел медосмотр в клубе. Мы намерены подписать с ним контракт послезавтра. Это центральный защитник", - цитирует Геркус "Газета.ru".
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 01:25
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