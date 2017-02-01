"Уиган" объявил о подписании Габриэля Обертана

Экс-полузащитник "Анжи" Габриэль Обертан, который по обоюдному согласию сторон покинул махачкалинцев, перешел в английский "Уиган", информирует пресс-служба клуба.Сообщается, что француз подписал с новой командой контракт до конца сезона.