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Вчера 23:40
"Зенит" отдал Йовановича в аренду "Бордо" без права выкупа (2)
"Зенит" отдал Йовановича в аренду "Бордо" без права выкупа (2)
Вчера 23:15
Салли Мунтари официально перешел в "Пескару"
Салли Мунтари официально перешел в "Пескару"
Вчера 22:13
"Ливерпуль" — "Челси": стали известны стартовые составы (2)
"Ливерпуль" — "Челси": стали известны стартовые составы (2)
Вчера 22:12
Павел Долгов попал в сферу интересов "Анжи"
Павел Долгов попал в сферу интересов "Анжи"
Вчера 21:47
Хамит Алтынтоп перешёл в "Дармштадт"
Хамит Алтынтоп перешёл в "Дармштадт"
Вчера 21:34
"Бернли" купил у "Астон Виллы" Вествуда
"Бернли" купил у "Астон Виллы" Вествуда
Вчера 20:48
"Спортинг" официально объявил о переходе Траоре (17)
"Спортинг" официально объявил о переходе Траоре (17)
Вчера 20:41
ЦСКА исключил Траоре из заявки РФПЛ (2)
ЦСКА исключил Траоре из заявки РФПЛ (2)
Вчера 19:37
Гаджи Гаджиев: напоследок Евсеев сказал только одно слово (4)
Гаджи Гаджиев: напоследок Евсеев сказал только одно слово (4)
Вчера 18:09
Вадим Евсеев уйдет из "Амкара" и возглавит "Текстильщик" (3)
Вадим Евсеев уйдет из "Амкара" и возглавит "Текстильщик" (3)
Вчера 17:28
Арсен Хубулов покинул "Кубань" и продолжит карьеру в "Анжи" (1)
Арсен Хубулов покинул "Кубань" и продолжит карьеру в "Анжи" (1)
Вчера 16:49
Габриэль Обертан близок к трансферу в "Уиган"
Габриэль Обертан близок к трансферу в "Уиган"
Вчера 16:09
Робин Куайсон продолжит карьеру в "Майнце"
Робин Куайсон продолжит карьеру в "Майнце"
Вчера 16:09
"Халл Сити" арендовал Андреа Раноккью
"Халл Сити" арендовал Андреа Раноккью
"Уиган" объявил о подписании Габриэля Обертана
Экс-полузащитник "Анжи" Габриэль Обертан, который по обоюдному согласию сторон покинул махачкалинцев, перешел в английский "Уиган", информирует пресс-служба клуба.
Сообщается, что француз подписал с новой командой контракт до конца сезона.
Сообщается, что француз подписал с новой командой контракт до конца сезона.
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