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"Уиган" объявил о подписании Габриэля Обертана

Экс-полузащитник "Анжи" Габриэль Обертан, который по обоюдному согласию сторон покинул махачкалинцев, перешел в английский "Уиган", информирует пресс-служба клуба.

Сообщается, что француз подписал с новой командой контракт до конца сезона.

Теги: Уиган
Сегодня, 01:30
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