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"Спартак" - "Копенгаген": обзор матча с комментарием Массимо Карреры (видео)

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера дал оценку контрольному матча с датским "Копенгагеном»" (2:1).

"Побеждать всегда приятно. Ребята выполнили то, чего я от них ожидал. "Копенгаген" по сравнению с предыдущим соперником, "Жилиной", выше уровнем.

Работать в ОАЭ было удобно - хорошее поле, хорошая погода. На следующем сборе в Испании будем работать над скоростью и интенсивностью, а также над тактическими действиями.

Сбор будет очень серьезным. Здесь, можно сказать, был полуотпуск, а в Испании уже будем непосредственно готовиться к чемпионату", - передает слова Карреры официальный сайт "Спартака".

Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 01:42
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№1 Написал: art83 (Сегодня, 04:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Даже здесь свиньям фартит satisfied
Регистрация: 17.09.2010
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