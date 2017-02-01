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"Марсель" в дополнительное время обыграл "Лион" в Кубке Франции
"Марсель" добился победы над "Лионом" в домашнем матче 1/16 финала Кубка Франции. В составе гостей на поле отметились Мацей Рыбусь и Матьё Вальбуэна, ранее выступавшие в РФПЛ.
Кубок Франции. 1/16 финала
"Марсель" - "Лион" - 2:1
Голы: Фанни, 24, Толиссо, 64, Дория, 109
"Марсель": Пеле, Сакаи, Эвра (Дория, 48), Фанни, Роланду, Товен (Пайет, 94), Лопес, Сансон (Ангисса, 74), Кабелла, Ванкёр, Гомис
"Лион": Лопеш, Маммана, Морель, Рыбусь, Рафаэл, Толиссо, Тусар, Вальбуэна (Депай, 61), Дардер (Гоналон, 104), Корне, Геззаль (Фекир, 61)
Предупреждения: Тусар, 22, Сакаи, 36, Рафаэл, 51, Фанни, 60, Роланду, 73, Дардер, 81, Кабелла, 89, Рыбусь, 96.
Кубок Франции. 1/16 финала
"Марсель" - "Лион" - 2:1
Голы: Фанни, 24, Толиссо, 64, Дория, 109
"Марсель": Пеле, Сакаи, Эвра (Дория, 48), Фанни, Роланду, Товен (Пайет, 94), Лопес, Сансон (Ангисса, 74), Кабелла, Ванкёр, Гомис
"Лион": Лопеш, Маммана, Морель, Рыбусь, Рафаэл, Толиссо, Тусар, Вальбуэна (Депай, 61), Дардер (Гоналон, 104), Корне, Геззаль (Фекир, 61)
Предупреждения: Тусар, 22, Сакаи, 36, Рафаэл, 51, Фанни, 60, Роланду, 73, Дардер, 81, Кабелла, 89, Рыбусь, 96.
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