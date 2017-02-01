Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Марсель" в дополнительное время обыграл "Лион" в Кубке Франции

"Марсель" добился победы над "Лионом" в домашнем матче 1/16 финала Кубка Франции. В составе гостей на поле отметились Мацей Рыбусь и Матьё Вальбуэна, ранее выступавшие в РФПЛ.

Кубок Франции. 1/16 финала

"Марсель" - "Лион" - 2:1

Голы: Фанни, 24, Толиссо, 64, Дория, 109

"Марсель": Пеле, Сакаи, Эвра (Дория, 48), Фанни, Роланду, Товен (Пайет, 94), Лопес, Сансон (Ангисса, 74), Кабелла, Ванкёр, Гомис

"Лион": Лопеш, Маммана, Морель, Рыбусь, Рафаэл, Толиссо, Тусар, Вальбуэна (Депай, 61), Дардер (Гоналон, 104), Корне, Геззаль (Фекир, 61)

Предупреждения: Тусар, 22, Сакаи, 36, Рафаэл, 51, Фанни, 60, Роланду, 73, Дардер, 81, Кабелла, 89, Рыбусь, 96.
Теги: Марсель Лион
Сегодня, 01:47
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.