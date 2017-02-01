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Бранислав Иванович сделал фото в футболке "Зенита" (фото)

Защитник "Челси" Бранислав Иванович сфотографировался в майке "Зенита". Фотография попала в интернет и была опубликована порталом Dnevna doza sporta.

Ранее сообщалось, что 32-летний сербский защитник уже прибыл в Санкт-Петербург для подписания контракта с "Зенитом".

Теги: Иванов Зенит
Сегодня, 01:54
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№2 Написал: art83 (Сегодня, 04:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Ох, уж эти гейропейцы.. Так и норовят то на себя какую-нибудь гадость натянуть, то натянуть себя на какую- нибудь гадость..

Это ты про себя свин joy
Регистрация: 17.09.2010
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 03:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ох, уж эти гейропейцы.. Так и норовят то на себя какую-нибудь гадость натянуть, то натянуть себя на какую- нибудь гадость..


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Регистрация: 21.04.2015
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