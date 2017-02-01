"АЗ Алкмар" подписал вратаря "Ньюкасла" Тима Крула (фото)

Вратарь "Ньюкасл Юнайтед" Тим Крул продолжит карьеру в "АЗ Алкмар". Голландский клуб объявил о переходе 28-летнего стража ворот на правах аренды до конца сезона.В августе прошлого года Крул был отдан в аренду "Аяксу", но из-за травмы вратарь сборной Нидерландов не играл до конца ноября.