Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"АЗ Алкмар" подписал вратаря "Ньюкасла" Тима Крула (фото)

Вратарь "Ньюкасл Юнайтед" Тим Крул продолжит карьеру в "АЗ Алкмар". Голландский клуб объявил о переходе 28-летнего стража ворот на правах аренды до конца сезона.

В августе прошлого года Крул был отдан в аренду "Аяксу", но из-за травмы вратарь сборной Нидерландов не играл до конца ноября.



Газета.ru
Сегодня, 01:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.