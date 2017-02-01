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Зе Луиш: после раннего вылета из Лиги Европы мы разозлились на себя
Нападающий "Спартака" Зе Луиш считает, что на успешное выступление команды в текущем сезоне отразился ранний вылет из Лиги Европы. Красно-белые уступили кипрскому АЕК в 3-м квалификационном раунде еврокубка по сумме двух встреч (1:1, 0:1).
"Вряд ли мы находимся на первой строчке из-за того, что у нас было меньше матчей, чем у конкурентов. Футболисты должны быть готовы к тому, чтобы играть дважды в неделю. Даже с учётом травм. Мы вполне могли проводить больше встреч в 2016 году. Так что дело не в запасе сил. И всё же вылет от АЕК и сегодняшнее лидерство могут быть связаны.
Мы разозлились на себя, загорелись после поражения от АЕК. Ну как так? Вылетели из Лиги Европы на ранней стадии. Нельзя было проигрывать ещё и в чемпионате. Всё-таки мы должны приносить радость нашим поклонникам. За нами был должок, поэтому было здорово подняться на трибуну к фанатам в последнем матче 2016 года. В этом и есть единство фанатов и игроков.
Мы играем ради них. Клуб – это и есть болельщики. Несмотря на холод и дождь, они всегда приходят поболеть за нас. Что бы ни случилось, они с нами. Мы поднялись на сектор после матча с "Рубином" в знак благодарности", - цитирует Зе Луиша "Чемпионат".
"Вряд ли мы находимся на первой строчке из-за того, что у нас было меньше матчей, чем у конкурентов. Футболисты должны быть готовы к тому, чтобы играть дважды в неделю. Даже с учётом травм. Мы вполне могли проводить больше встреч в 2016 году. Так что дело не в запасе сил. И всё же вылет от АЕК и сегодняшнее лидерство могут быть связаны.
Мы разозлились на себя, загорелись после поражения от АЕК. Ну как так? Вылетели из Лиги Европы на ранней стадии. Нельзя было проигрывать ещё и в чемпионате. Всё-таки мы должны приносить радость нашим поклонникам. За нами был должок, поэтому было здорово подняться на трибуну к фанатам в последнем матче 2016 года. В этом и есть единство фанатов и игроков.
Мы играем ради них. Клуб – это и есть болельщики. Несмотря на холод и дождь, они всегда приходят поболеть за нас. Что бы ни случилось, они с нами. Мы поднялись на сектор после матча с "Рубином" в знак благодарности", - цитирует Зе Луиша "Чемпионат".
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