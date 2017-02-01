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РФС оштрафовал ФК "Орел" на 600 тысяч рублей

КДК РФС выписал штраф клубу любительской лиги "Орел" на 600 тыс. рублей, информирует официальный сайт союза.

Решение принято в соответствии со статьей 108 дисциплинарного регламента РФС за неучастие команды клуба в обязательных детско-юношеских соревнованиях.

"Орел" в нынешнем сезоне снялся с участия в первенстве ПФЛ, а затем заявился в ЛФЛ.
Сегодня, 08:51
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