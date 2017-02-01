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Спортивный директор “Томи”: "Ростов" полностью оплатит нам чартер и проживание

Спортивный директор “Томи” Игорь Кудряшов рассказал о решении перенести домашний матча 18-го тура премьер-лиги с "Ростовом" в Ростов-на-Дону.

– Что послужило причиной переноса?

– Погодные условия. 3 марта в Томске сыграть будет невозможно. Будем готовить поле к 18 марта, к игре с “Амкаром”.

– Кто понесет затраты на перелет команды?

– “Ростов” полностью оплачивает чартер, проживание, – цитирует Кудряшова "СЭ".
Теги: Томь Ростов
Сегодня, 08:54
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№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 09:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
Кто играет, можно смело ставить на Ростов.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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