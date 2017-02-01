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Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом, информирует "Газета.ru" со ссылкой на Star Hit. Жена футболиста Алиса во вторник, 31 января, родила мальчика.

Напомним, у Аршавина уже есть трое детей от первого брака - Артем, Яна и Арсений. Для Алисы новорожденный стал третьим ребенком.

Свадьба Аршавина и Алисы Казьминой состоялась 1 сентября 2016 года после того, как пара встречалась несколько лет.
Теги: Аршавин
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