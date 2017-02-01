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СМИ: Иванович в "Зените" будет зарабатывать 3,2 млн евро за сезон

Защитник "Челси" Бранислав Иванович, который близок к переходу в "Зенит" будет получать в новом клубе € 3,2 млн за сезон, передает сербский сайт Mozzart Sport.

Ранее в СМИ сообщалось, что соглашение с 32-летним футболистом будет подписано по схеме "2,5+1", и он достанется "Зениту" бесплатно. Ранее в Интернете появилось фото Ивановича в футболке "Зенита".
Теги: Зенит Иванов
Сегодня, 09:16
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7
(3)
№7 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 09:50) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
и двушка из оффшора


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№6 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:42) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Подписали бесплатно.
Если приплюсовать его з/п то получается 8мл. За топ защитника, который еще минимум 1-1,5года проведет на высоком уровне.
Очень хорошо!!!!
Регистрация: 7.12.2016
№5 Написал: Donald Kuk (Сегодня, 09:39) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Blessing
у нас бюджет,

Бу га га )))) Ты в натуре дятел)))
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 09:39) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Кто он такой этот Иванович, чтоб сравниваться по зарплате с самим Дзюбой ?
Несомненно, Дзюба не сможет оставить это просто так, и в ближайшее же время потребует у Миллера существенной прибавки к своему контракту..
Цитата: Blessing
Иванович, конечно, заслуживает больше, чем спартаковский Андриано, но у нас бюджет, это не частные деньги Федуна, которыми можно разбрасываться

Дада.. У вас -госбюджет...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 09:37) #
  • 0
  •  (0)

Считаю что это адекватные деньги за легионера такого уровня.
Регистрация: 27.09.2015
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 09:32) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Иванович, конечно, заслуживает больше, чем спартаковский Андриано, но у нас бюджет, это не частные деньги Федуна, которыми можно разбрасываться, ублажая своё самолюбие.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 09:19) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Какие мелочи .... для преданного болельщика Алеши Миллера....))))
Регистрация: 3.12.2016
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