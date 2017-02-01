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Юрий Семин: Фарфану необходима индивидуальная работа по набору кондиций

Новичок "Локомотива" Джефферсон Фарфан тренируется на втором зимнем сборе железнодорожников в Испании по индивидуальной программе, сообщил главный тренер команды Юрий Семин.

"Мы взяли другое направление в этом тренировочном цикле: сейчас у нас больше работы с мячом, работаем более интенсивно. Что касается Фарфана, он приехал, прошел тестирование, которое показало, что ему необходима работа по набору кондиций.

Он работает по индивидуальной программе с физиотерапевтом, и ему надо немного времени, чтобы войти в общую группу. Где-то через неделю ожидаем его в общей группе, а пока сложно что-то говорить", - цитирует Семина ТАСС.
Теги: Семин Фарфан Локомотив
Сегодня, 09:19
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