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"Краснодар" провел беговой тест и поздравил с днем рождения Владимира Быстрова (видео)

"Краснодар" провел беговой тест, который команда уже ранее проходила в ОАЭ, и теперь повторила в Марбелье.

Состоялся он накануне утром, и перед его началом команда тепло поздравила с днем рождения Владимира Быстрова, а главный тренер Игорь Шалимов, произнося напутственные слова, пожелал имениннику стать российским Буффоном – играть до 40 лет и дольше.

Судя по всему, у Владимира для этого есть все предпосылки, поскольку в тяжелейшем тесте, где проверяется выносливость организма и его способность к быстрому восстановлению, он в свои 33 года показал один из лучших результатов. Тренерский штаб остался в целом доволен всеми футболистами, каждый их которых выложился по максимуму.

Вечерняя тренировка носила игровой характер. Череду тактических упражнений венчала двухстронка на все поле. Два тайма по 12 минут каждый завершились победой "красных" со счетом 3:2. По разу отличились Николай Комличенко, Торнике Окриашвили и новичок команды Виктор Клаэссон, к голу приплюсовавший результативную передачу.

Дубль и голевой пас занес себе в актив Фёдор Смолов, причем второй его мяч, забитый после стремительного сольного прохода через полполя, стал, пожалуй, самым эффектным моментом этого мини-матча.



ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар
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