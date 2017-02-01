Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:40
"Зенит" отдал Йовановича в аренду "Бордо" без права выкупа (2)
"Зенит" отдал Йовановича в аренду "Бордо" без права выкупа (2)
Вчера 23:15
Салли Мунтари официально перешел в "Пескару"
Салли Мунтари официально перешел в "Пескару"
Вчера 22:13
"Ливерпуль" — "Челси": стали известны стартовые составы (2)
"Ливерпуль" — "Челси": стали известны стартовые составы (2)
Вчера 22:12
Павел Долгов попал в сферу интересов "Анжи"
Павел Долгов попал в сферу интересов "Анжи"
Вчера 21:47
Хамит Алтынтоп перешёл в "Дармштадт"
Хамит Алтынтоп перешёл в "Дармштадт"
Вчера 21:34
"Бернли" купил у "Астон Виллы" Вествуда
"Бернли" купил у "Астон Виллы" Вествуда
Вчера 20:48
"Спортинг" официально объявил о переходе Траоре (19)
"Спортинг" официально объявил о переходе Траоре (19)
Вчера 20:41
ЦСКА исключил Траоре из заявки РФПЛ (2)
ЦСКА исключил Траоре из заявки РФПЛ (2)
Вчера 19:37
Гаджи Гаджиев: напоследок Евсеев сказал только одно слово (4)
Гаджи Гаджиев: напоследок Евсеев сказал только одно слово (4)
Вчера 18:09
Вадим Евсеев уйдет из "Амкара" и возглавит "Текстильщик" (3)
Вадим Евсеев уйдет из "Амкара" и возглавит "Текстильщик" (3)
"Краснодар" провел беговой тест и поздравил с днем рождения Владимира Быстрова (видео)
"Краснодар" провел беговой тест, который команда уже ранее проходила в ОАЭ, и теперь повторила в Марбелье.
Состоялся он накануне утром, и перед его началом команда тепло поздравила с днем рождения Владимира Быстрова, а главный тренер Игорь Шалимов, произнося напутственные слова, пожелал имениннику стать российским Буффоном – играть до 40 лет и дольше.
Судя по всему, у Владимира для этого есть все предпосылки, поскольку в тяжелейшем тесте, где проверяется выносливость организма и его способность к быстрому восстановлению, он в свои 33 года показал один из лучших результатов. Тренерский штаб остался в целом доволен всеми футболистами, каждый их которых выложился по максимуму.
Вечерняя тренировка носила игровой характер. Череду тактических упражнений венчала двухстронка на все поле. Два тайма по 12 минут каждый завершились победой "красных" со счетом 3:2. По разу отличились Николай Комличенко, Торнике Окриашвили и новичок команды Виктор Клаэссон, к голу приплюсовавший результативную передачу.
Дубль и голевой пас занес себе в актив Фёдор Смолов, причем второй его мяч, забитый после стремительного сольного прохода через полполя, стал, пожалуй, самым эффектным моментом этого мини-матча.
ФК "Краснодар"
Состоялся он накануне утром, и перед его началом команда тепло поздравила с днем рождения Владимира Быстрова, а главный тренер Игорь Шалимов, произнося напутственные слова, пожелал имениннику стать российским Буффоном – играть до 40 лет и дольше.
Судя по всему, у Владимира для этого есть все предпосылки, поскольку в тяжелейшем тесте, где проверяется выносливость организма и его способность к быстрому восстановлению, он в свои 33 года показал один из лучших результатов. Тренерский штаб остался в целом доволен всеми футболистами, каждый их которых выложился по максимуму.
Вечерняя тренировка носила игровой характер. Череду тактических упражнений венчала двухстронка на все поле. Два тайма по 12 минут каждый завершились победой "красных" со счетом 3:2. По разу отличились Николай Комличенко, Торнике Окриашвили и новичок команды Виктор Клаэссон, к голу приплюсовавший результативную передачу.
Дубль и голевой пас занес себе в актив Фёдор Смолов, причем второй его мяч, забитый после стремительного сольного прохода через полполя, стал, пожалуй, самым эффектным моментом этого мини-матча.
ФК "Краснодар"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.