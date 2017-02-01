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"Амкар" пожелал удачи Вадиму Евсееву в ивановском "Текстильщике"

После возвращения с турецкого сбора тренерский штаб "Амкара" покинул Вадим Евсеев. Он принял предложение возглавить клуб ПФЛ "Текстильщик" (Иваново), передает официальный сайт пермяков.

- Мы благодарны Вадиму Валентиновичу за два года совместной работы, - говорит спортивный директор "Амкара" Денис Маслов. – Его богатейший футбольный опыт помогал расти и развиваться нашим молодым игрокам, так что вклад Вадима Евсеева в успехи "Амкара" трудно переоценить.

Вполне понятно, что специалисты такого уровня, как он, не могут не стремиться к самостоятельной работе. Поэтому мы с пониманием отнеслись к намерению Вадима Евсеева возглавить клуб из Иваново. Хочется поблагодарить его за все, что он сделал для "Амкара" и пожелать всяческих успехов в работе.
Теги: Амкар Евсеев
Сегодня, 09:42
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