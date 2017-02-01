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Хави Гарсия: каждый день мы набираем игровую форму

Хавбек "Зенита" Хави Гарсия рассказал о подготовке команды ко второй части сезона.

"Мы действительно каждый день набираем игровую форму. Постепенно подходим к первому официальному матчу с "Андерлехтом". У нас впереди еще две недели, и считаю, что тот план подготовки, который предлагает Мистер, очень хорош. Здорово, что мы проводим так много контрольных матчей, поскольку именно во время игры мы можем чувствовать насколько мы готовы.

Сезон у "Андерлехта" в самом разгаре, поэтому только путем такой подготовки, которую нам предложил Луческу, с большим количеством товарищеских матчей, мы можем в хорошей форме подойти к матчам 1/16 финала Лиги Европы", - передает слова Гарсии официальный сайт "Зенита".
Теги: Зенит Хави Гарсия
Сегодня, 09:58
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