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Пьер-Эмерик Обамейянг: переход в "Реал"продолжает оставаться моей мечтой

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамейянг признался, что по-прежнему мечтает перейти в мадридский "Реал".

"Я серьезно думаю о том, покину ли "Боруссию" по окончании сезона. "Боруссия" - очень значительный клуб с отличными болельщиками. Но если я хочу прогрессировать, нужно ли в нем оставаться? Мне нужно время, чтобы определиться. Но мне кажется, летом мне стоит покинуть "Боруссию". Мне 27 лет, и должен ли я пойти на этот шаг?

Нужно будет рассмотреть варианты. Футболист должен переходить в другой клуб не для того, чтобы сидеть на скамейке запасных. Относительно "Реала" было много шума. В мире есть не только "Реал", но переход в этот клуб продолжает оставаться моей мечтой", - цитирует габонского форварда "Газета.ru" со ссылкой на RMC.
Теги: Обамеянг Реал
Сегодня, 10:56
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