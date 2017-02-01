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Стадион "Динамо" будет введен в эксплуатацию весной 2018-го года
Стадион "Динамо" в Москве будет сдан в эксплуатацию весной 2018 года, сообщил руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов.
Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина, который будет вмещать около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ Ареной". Планируется, что первый тестовый матч на стадионе пройдет 22 октября 2017 года, в день рождения Яшина.
"Мы всегда говорили, что 22 октября 2017 года мы проведем тестовый матч на газоне стадиона "Динамо". Он будет готов. Единственное, что мы точно не успеем сделать - ввести весь большой объект в эксплуатацию. В таком случае проводить полноценный матч премьер-лиги просто нельзя, потому что нельзя приводить много зрителей - это не безопасно с точки зрения многих норм и правил.
Поэтому 22 сентября мы проведем показательное событие, которое будет интересно для москвичей и динамовцев. Заявим о готовности стадиона и будем все оттачивать к весне 2018 года, когда стадион будет сдан в эксплуатацию", - цитирует Перегудова ТАСС.
Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина, который будет вмещать около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ Ареной". Планируется, что первый тестовый матч на стадионе пройдет 22 октября 2017 года, в день рождения Яшина.
"Мы всегда говорили, что 22 октября 2017 года мы проведем тестовый матч на газоне стадиона "Динамо". Он будет готов. Единственное, что мы точно не успеем сделать - ввести весь большой объект в эксплуатацию. В таком случае проводить полноценный матч премьер-лиги просто нельзя, потому что нельзя приводить много зрителей - это не безопасно с точки зрения многих норм и правил.
Поэтому 22 сентября мы проведем показательное событие, которое будет интересно для москвичей и динамовцев. Заявим о готовности стадиона и будем все оттачивать к весне 2018 года, когда стадион будет сдан в эксплуатацию", - цитирует Перегудова ТАСС.
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