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Стадион "Динамо" будет введен в эксплуатацию весной 2018-го года

Стадион "Динамо" в Москве будет сдан в эксплуатацию весной 2018 года, сообщил руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов.

Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина, который будет вмещать около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ Ареной". Планируется, что первый тестовый матч на стадионе пройдет 22 октября 2017 года, в день рождения Яшина.

"Мы всегда говорили, что 22 октября 2017 года мы проведем тестовый матч на газоне стадиона "Динамо". Он будет готов. Единственное, что мы точно не успеем сделать - ввести весь большой объект в эксплуатацию. В таком случае проводить полноценный матч премьер-лиги просто нельзя, потому что нельзя приводить много зрителей - это не безопасно с точки зрения многих норм и правил.

Поэтому 22 сентября мы проведем показательное событие, которое будет интересно для москвичей и динамовцев. Заявим о готовности стадиона и будем все оттачивать к весне 2018 года, когда стадион будет сдан в эксплуатацию", - цитирует Перегудова ТАСС.
Теги: Динамо
Сегодня, 10:59
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№3 Написал: stanislad Россия, Оренбург (Сегодня, 13:00) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: anatolik189
Странная ситуация может сложиться,стадион будет,а клуба нет!Команда с такими традициями должна быть,только наши толстосумы вкладывают деньги почему-то в зарубежные команды!Что-то я не припомню случая чтобы какая-то зарубежная сволочь вложила денежки в наш спорт,а наши богатеи,которые обогатились в России вкладывают в клубы Германии,Великобритании и даже США!!!

Потому-что они пидopы.
Регистрация: 18.08.2014
№2 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:43) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Странная ситуация может сложиться,стадион будет,а клуба нет!Команда с такими традициями должна быть,только наши толстосумы вкладывают деньги почему-то в зарубежные команды!Что-то я не припомню случая чтобы какая-то зарубежная сволочь вложила денежки в наш спорт,а наши богатеи,которые обогатились в России вкладывают в клубы Германии,Великобритании и даже США!!!
Регистрация: 2.04.2012
№1 Написал: stanislad Россия, Оренбург (Сегодня, 11:36) #
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Болеет за:
«Динамо» М
" В таком случае проводить полноценный матч премьер-лиги просто нельзя..." - в премьер-лигу нужно ещё выйти.
Регистрация: 18.08.2014
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