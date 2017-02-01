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РФС утвердил даты четвертьфинальных матчей Кубка России

Российский футбольный союз утвердил даты четвертьфиналов Кубка страны.

Как сообщил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов, один матч состоится 28 февраля, а остальные - 1 марта.

"Матч между "Уралом" и "Краснодаром" будет 28 февраля. Остальные матчи Кубка России состоятся 1 марта", - цитирует Куликов ТАСС.
Сегодня, 11:16
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